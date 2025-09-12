Экономика
14:34, 12 сентября 2025Экономика

В США оценили сроки отказа Европы от российского газа

Минэнерго США: Евросоюз может отказаться от газа из РФ за полгода-год
Кирилл Луцюк

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Министр энергетики США Кристофер Райт оценил возможные сроки отказа Европейского союза от российского газа. Американского чиновника процитировало Reuters.

По его словам, данный процесс занял бы у Евросоюза от 6 до 12 месяцев. В качестве замены Райт предложил американский сжиженный газ и добавил, что, скорее всего, процесс отказа от российского топлива прошел бы легко и что США вместе с ЕС могли бы ускорить его. Этому предшествовало заявление еврокомиссара Дэна Йоргенсена о том, что Европейская комиссия рассматривает вариант полного запрета на импорт российского газа. По его словам, зависимость ЕС от российских энергоносителей неприемлема и Брюссель должен найти решение этой проблемы.

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также высказывалась о том, что ЕС стремится к ускоренному отказу от российского ископаемого топлива в рамках новых санкций против Москвы. По словам Райта, чем быстрее Европа прекратит импортировать газ из РФ, тем быстрее она сможет оказать давление на Москву.

Накануне Райт заявил, что его страна хотела бы добиться сведения к нулю импорта российского газа на европейский рынок. Министр считает, что ЕС должен покупать энергоносители у надежных друзей, а не у противников. По словам Райта, основным поставщиком газа в Евросоюз должны стать Соединенные Штаты.

    Все новости