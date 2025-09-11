Экономика
США захотели лишить Европу российского энергоносителя

Райт: США хотят свести к нулю поставки российского газа в Европу
Кирилл Луцюк
США хотели бы свести к нулю поставки российского газа в Европу. Об этом заявил глава американского министерства энергетики Кристофер Райт. Его процитировало ТАСС.

По его словам, союзники Соединенных Штатов должны покупать энергоносители у надежных друзей, а не у противников. Поэтому Вашингтон поставил цель добиться экспорта американских углеводородов своим союзникам по всему миру. Применительно к Европе это особенно актуальный вопрос, так как почти 50 процентов покупаемого ею природного газа поступает из России.

«Мы стремимся свести этот показатель к нулю», — сказал Райт, подчеркнув, что США хотят занять место РФ в качестве поставщика газа на европейский рынок.

Ранее Райт заявил, что Европа пообещала США к концу 2026 года полностью прекратить закупки газа у РФ в любом виде. По его словам, как только наступит первое января 2027 года, этого российского энергоносителя больше не будет. До конца 2025 года его можно будет приобретать по спотовым контрактам.

