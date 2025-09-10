Европа пообещала США прекратить закупки российского газа

Райт: Европа пообещала США прекратить закупать газ из России к концу 2026 года

США получили от Европы обещание к концу 2026 года полностью прекратить закупки российского газа в любом виде, заявил глава американского Минэнерго Кристофер Райт. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, до конца 2025 года по-прежнему можно приобретать российский газ по спотовым контрактам. «Можно покупать газ по контракту в 2026 году из России. Но как только наступит первое января 2027-го, российского газа больше не будет», — подчеркнул он.

Политик добавил, что США будут поставлять на европейские рынки американский газ в виде СПГ.

Ранее Райт заявил, что США желают заменить Россию, пока Европейский союз отказывается от поставок углеводородов из РФ.