22:36, 10 сентября 2025

Европа пообещала США прекратить закупки российского газа

Райт: Европа пообещала США прекратить закупать газ из России к концу 2026 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

США получили от Европы обещание к концу 2026 года полностью прекратить закупки российского газа в любом виде, заявил глава американского Минэнерго Кристофер Райт. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, до конца 2025 года по-прежнему можно приобретать российский газ по спотовым контрактам. «Можно покупать газ по контракту в 2026 году из России. Но как только наступит первое января 2027-го, российского газа больше не будет», — подчеркнул он.

Политик добавил, что США будут поставлять на европейские рынки американский газ в виде СПГ.

Ранее Райт заявил, что США желают заменить Россию, пока Европейский союз отказывается от поставок углеводородов из РФ.

