17:48, 10 сентября 2025

Европе предложили заменить Россию другим поставщиком энергоносителей

Минэнерго США: Вместо РФ энергоносители в ЕС могут поставлять Соединенные Штаты
Кирилл Луцюк

Фото: Nathan Howard / Reuters

Министр энергетики США Крис Райт оценил шанс Европы найти нового поставщика энергоносителей. Американского чиновника процитировало РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты желают заменить Россию, пока Европейский союз отказывается от поставок углеводородов из РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп также призвал европейских лидеров прекратить закупки нефти российского происхождения. По словам главы Белого дома, Брюссель должен экономически надавить на Китай за то, что тот оказывает поддержку России.

По мнению эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислава Митраховича, этой зимой Европа избежит топливного кризиса, несмотря на минимальные с 2021 года объемы газа в хранилищах. Он полагает, что Европа решила проблему с отказом от российского газа ограничениями для промышленности.

