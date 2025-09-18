Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:53, 18 сентября 2025Мир

Европа столкнулась с большой проблемой

Bloomberg: Европа стала неуправляемым континентом, страдая от разногласий
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Из-за большого количества внутренних разногласий и проблем Европа стала неуправляемым континентом. О кризисе в регионе сообщает Bloomberg.

«От Великобритании до Польши Европа стала неуправляемым континентом. Сейчас она страдает от пагубного сочетания напряженной ситуации с бюджетами, затянутого административного процесса, парламентской раздробленности, активной оппозиции со стороны политических экстремистов, а также разногласий, часто выливающихся в уличные протесты (...). Многие европейские лидеры просто не в состоянии ничего сделать», — отмечается в материале.

Заведующий кафедрой политологии Римского университета Луис Джованни Орсина, комментируя перспективы окончания политического кризиса в Европе, заявил, что настроен «крайне пессимистично». Он указал на то, что мир изменился, и та политика, которую в настоящий момент ведут европейские лидеры, «больше не вписывается в общую картину».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций, заявил, что Европейский союз (ЕС) демонстрирует убожество внешней политики.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две девушки и переодетый в старушку украинский диверсант. ФСБ предотвратила попытку покушения на главу оборонного предприятия РФ

    Спрос на автомобили из-за рубежа в России взлетел

    В Кремле назвали месяц проведения прямой линии Путина

    Погоду в Москве в выходные определит атлантический циклон

    Жилые дома оказались повреждены в российском регионе после удара ВСУ

    Россиянам рассказали о правильном формировании финансовой подушки

    Россияне стали интересоваться ипотекой на несколько месяцев

    Европа столкнулась с большой проблемой

    Зеленский двумя буквами объяснил перспективы конфликта с Россией

    Россиянку в одном платье нашли без сознания на парковке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости