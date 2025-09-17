Рябков заявил об убожестве внешней политики ЕС

Замглавы МИД Рябков: ЕС демонстрирует убожество внешней политики

Евросоюз (ЕС) демонстрирует убожество внешней политики. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций, передает ТАСС.

По словам дипломата, чиновники ЕС не только демонстрируют «отсутствие какой-либо самостоятельности и малейшего оттенка здравого смысла», но и получают удовольствие «от самообнажения собственного такого ничтожества».

«Здесь много элементов, которые показывают, как публика, прежде всего европейская публика, низко пала с точки зрения ее собственного понимания, что в приличном обществе допустимо, а что не допустимо», — отметил Рябков.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен рассказала, что новый пакет санкций ЕС против России коснется криптовалют, банков и энергетики. Как уточнила политик, Брюссель также ускорит «процесс отказа от импорта российского топлива».