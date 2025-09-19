Еврокомиссия назвала возможные санкции против России в рамках 19-го пакета

Фон дер Ляйен: ЕК предложила ввести санкции против российских банков и судов

В 19-м пакете санкций против России Европейская комиссия (ЕК) предложила ввести ограничения против ряда банков и судов. Возможные меры назвала глава органа власти Урсула Фон дер Ляйен, ее цитирует РИА Новости.

В рамках нового набора ограничений санкции могут затронуть российские и иностранные кредитные организации, а также 118 судов, которые подозревает в транспортировке российской нефти. Наконец, рестрикции грозят криптовалютным платформам, которые помогают совершать платежи подсанкционным компаниям и лицам.

Также ограничения затронут и ряд российских и зарубежных компаний общим числом около 45. Как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, эти компании якобы «оказывали прямую или косвенную поддержку» российскому военно-промышленному комплексу.

Кроме того, ЕК предложила ускорить отказ от сжиженного природного газа (СПГ) из России к 1 января 2027 года, еще сильнее снизить потолок цен на российскую нефть, до 47,6 доллара за баррель. В число обсуждаемых ограничений вошел запрет всех транзакций с участием российских нефтяных компаний и санкции против компаний в третьих странах, которые покупают и перерабатывают российское сырье. Также ЕК настаивает на ужесточении экспортного контроля для российских, индийских и китайских предприятий, а также на запрете экспорта ряда химикатов, руд, металлов и солей.

Еще одной мерой, подчеркнула Каллас, станут дополнительные санкции против российской платежной системы «Мир». Европейский союз стремится ограничить денежные потоки, поступающие в Россию, и заблокировать схемы уклонения от санкций через третьи страны.

Сенат Конгресса США представит новый законопроект, нацеленный на «серьезное расширение санкций» против России, включая ее «теневой флот». «Эти суда и продажа нефти, которой они способствуют, напрямую угрожают безопасности США и Европы, и они будут остановлены», — заявила одна из инициаторов законопроекта сенатор-демократ Джин Шахин.