Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:45, 15 сентября 2025Мир

Китай пригрозил странам НАТО из-за России

КНР пригрозила ответом на введение Западом пошлин из-за закупок нефти из России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай даст решительный ответ, если страны Североатлантического альянса под давлением США попытаются ввести пошлины в отношении КНР под предлогом закупок нефти российского происхождения. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Линь Цзянь, его слова приводит агентство Sina.

«Торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество Китая с государствами по всему миру, включая Россию, законно и не вызывает никаких нареканий. В случае, если законные права и интересы КНР будут нарушены, мы примем решительные контрмеры и будем твердо защищать свой суверенитет и безопасность», — подчеркнул дипломат.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили о фактической войне НАТО с Россией

    В России ответили на заявление Зеленского о необходимости встречи с Путиным

    В «Зените» отреагировали на информацию о желании уйти перешедшего в клуб бразильца

    Турция экстрадировала насиловавшего сына российского педофила

    Китай пригрозил странам НАТО из-за России

    «Одноклассники» масштабно обновились

    Силовики провели операцию по поимке прятавшегося в российской школе преступника

    Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

    Против Пугачевой подали иск на 1,5 миллиарда рублей из-за интервью

    У известного тележурналиста нашли рак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости