Китай пригрозил странам НАТО из-за России

КНР пригрозила ответом на введение Западом пошлин из-за закупок нефти из России

Китай даст решительный ответ, если страны Североатлантического альянса под давлением США попытаются ввести пошлины в отношении КНР под предлогом закупок нефти российского происхождения. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Линь Цзянь, его слова приводит агентство Sina.

«Торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество Китая с государствами по всему миру, включая Россию, законно и не вызывает никаких нареканий. В случае, если законные права и интересы КНР будут нарушены, мы примем решительные контрмеры и будем твердо защищать свой суверенитет и безопасность», — подчеркнул дипломат.