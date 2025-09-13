Мир
15:18, 13 сентября 2025
Мир

Трамп придумал новую меру в конфликте на Украине

Трамп призвал страны НАТО ввести пошлины против Китая из-за конфликта на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО ввести пошлины против Китая из-за конфликта на Украине и отменить их сразу после урегулирования. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я считаю, что введение НАТО как группой пошлин в 50 или 100 процентов на товары из Китая, которые будут полностью сняты после окончания войны России с Украиной, также окажет большую помощь в ее прекращении», — считает Трамп.

По его мнению, Китай имеет сильный контроль и даже «хватку» над Россией, и подобные мощные пошлины разрушат их.

Ранее журнал Politico сообщал, что лидеры европейских стран смогли убедить Дональда Трампа изменить свое отношение к России. По их словам, хозяин Белого дома готов «заставить» Москву под давлением пойти на переговоры с Киевом по урегулированию конфликта. Также, как указал один из европейских дипломатов, американский лидер готов на ввод новых санкций в отношении России.

