Трамп придумал новую меру в конфликте на Украине

Трамп призвал страны НАТО ввести пошлины против Китая из-за конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО ввести пошлины против Китая из-за конфликта на Украине и отменить их сразу после урегулирования. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я считаю, что введение НАТО как группой пошлин в 50 или 100 процентов на товары из Китая, которые будут полностью сняты после окончания войны России с Украиной, также окажет большую помощь в ее прекращении», — считает Трамп.

По его мнению, Китай имеет сильный контроль и даже «хватку» над Россией, и подобные мощные пошлины разрушат их.

Ранее журнал Politico сообщал, что лидеры европейских стран смогли убедить Дональда Трампа изменить свое отношение к России. По их словам, хозяин Белого дома готов «заставить» Москву под давлением пойти на переговоры с Киевом по урегулированию конфликта. Также, как указал один из европейских дипломатов, американский лидер готов на ввод новых санкций в отношении России.