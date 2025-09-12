Politico: Европа уговорила Трампа принять ее сторону в отношении Москвы

Лидеры европейских стран смогли убедить американского президента Дональда Трампа изменить свое отношение к России. Как пишет Politico, теперь глава США готов «заставить» Москву под давлением пойти на переговоры с Киевом по урегулированию конфликта. Также, как указал один из европейских дипломатов, американский лидер готов на ввод новых санкций в отношении РФ.

Трамп наконец-то на нашей стороне. Вопрос теперь в том, как совместить эти два подхода дипломат Европейского союза, пожелавший остаться анонимным

Европа ожидает от Трампа горячих дискуссий о нанесении удара по Москве

Как добавил другой дипломат, представители европейских стран хотят обсудить с США то, как «на самом деле нанести удар» по Москве.

В материале указано, что для этого им нужно будет договориться с «непредсказуемым» Белым домом о конкретных мерах.

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Трамп неоднократно говорил о том, что ему не хотелось бы вводить санкции против Москвы. Его реальным предпочтением, по словам министра энергетики США Криса Райта, является прекращение конфликта на Украине. Однако, по словам Трампа, ситуация в первую очередь осложняется из-за взаимной вражды «на уровне лидеров». «Много ненависти, очень много», — высказывался он об отношениях президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Несмотря на это, он все еще считает, что сможет добиться разрешения украинского кризиса.

Москва рассчитывает на продолжение переговоров

Несмотря на затишье в переговорном процессе между Россией и Украиной, Москва надеется на дальнейшее сотрудничество в отношении урегулирования конфликта и никогда не отказывалась от продолжения переговоров.

Кроме того, Путин не исключает и личной встречи с Зеленским. Российский президент уже несколько раз приглашал украинского лидера в Москву, однако тот отвечал отказом. «В целом я никогда не исключал возможности такой встречи», — высказывался о такой возможности президент РФ.

Что касается Трампа, то он ведет диалог с обеими сторонами. Так, президент США сообщал, что хочет провести очередной телефонный разговор с Путиным на этой неделе. Что касается изменения позиции в отношении Москвы, то на данный момент он не делал никаких заявлений. В последние дни американский глава занят другими вещами, в частности, расправой над его сторонником Чарли Кирком, а также обсуждениями ударов с Израилем, который на этой неделе атаковал Доху.