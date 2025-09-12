Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:19, 12 сентября 2025Мир

«Наконец-то на нашей стороне». Европа убедила Трампа изменить отношение к России

Politico: Европа уговорила Трампа принять ее сторону в отношении Москвы
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Лидеры европейских стран смогли убедить американского президента Дональда Трампа изменить свое отношение к России. Как пишет Politico, теперь глава США готов «заставить» Москву под давлением пойти на переговоры с Киевом по урегулированию конфликта. Также, как указал один из европейских дипломатов, американский лидер готов на ввод новых санкций в отношении РФ.

Трамп наконец-то на нашей стороне. Вопрос теперь в том, как совместить эти два подхода

дипломат Европейского союза, пожелавший остаться анонимным

Европа ожидает от Трампа горячих дискуссий о нанесении удара по Москве

Как добавил другой дипломат, представители европейских стран хотят обсудить с США то, как «на самом деле нанести удар» по Москве.

В материале указано, что для этого им нужно будет договориться с «непредсказуемым» Белым домом о конкретных мерах.

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Трамп неоднократно говорил о том, что ему не хотелось бы вводить санкции против Москвы. Его реальным предпочтением, по словам министра энергетики США Криса Райта, является прекращение конфликта на Украине. Однако, по словам Трампа, ситуация в первую очередь осложняется из-за взаимной вражды «на уровне лидеров». «Много ненависти, очень много», — высказывался он об отношениях президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Несмотря на это, он все еще считает, что сможет добиться разрешения украинского кризиса.

Москва рассчитывает на продолжение переговоров

Несмотря на затишье в переговорном процессе между Россией и Украиной, Москва надеется на дальнейшее сотрудничество в отношении урегулирования конфликта и никогда не отказывалась от продолжения переговоров.

Материалы по теме:
«Им грозит опасность». На Западе рассказали о предупреждении Путина союзникам Киева
«Им грозит опасность». На Западе рассказали о предупреждении Путина союзникам Киева
11 сентября 2025
«Это могло произойти по ошибке». Трамп высказался о найденных в Польше «российских» дронах
«Это могло произойти по ошибке». Трамп высказался о найденных в Польше «российских» дронах
Сегодня
«Мы все решим». Передача территории ДНР и гарантии Киеву. Что Путин и Трамп обсудят на новых переговорах?
«Мы все решим». Передача территории ДНР и гарантии Киеву. Что Путин и Трамп обсудят на новых переговорах?
10 сентября 2025

Кроме того, Путин не исключает и личной встречи с Зеленским. Российский президент уже несколько раз приглашал украинского лидера в Москву, однако тот отвечал отказом. «В целом я никогда не исключал возможности такой встречи», — высказывался о такой возможности президент РФ.

Что касается Трампа, то он ведет диалог с обеими сторонами. Так, президент США сообщал, что хочет провести очередной телефонный разговор с Путиным на этой неделе. Что касается изменения позиции в отношении Москвы, то на данный момент он не делал никаких заявлений. В последние дни американский глава занят другими вещами, в частности, расправой над его сторонником Чарли Кирком, а также обсуждениями ударов с Израилем, который на этой неделе атаковал Доху.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наконец-то на нашей стороне». Европа убедила Трампа изменить отношение к России

    Московским водителям назвали подходящее время для смены летней резины

    В российском регионе начнут штрафовать депутатов

    Глава МИД Польши не согласился с мнением Трампа об инциденте с БПЛА

    Российская теннисистка проиграла 123-й ракетке мира и отказалась от рукопожатия

    Еще одна страна захотела закрыть границу с Белоруссией

    Момент уничтожения беспилотника над Ленинградской областью попал на видео

    В российском поселке обнаружили сибирскую язву

    Xiaomi высмеяла дизайн iPhone 17 Pro

    Власти российского региона объяснили закупку водки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости