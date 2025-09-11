В винтовке, из которой могли убить Кирка, обнаружили пули с лозунгами антифа

Федеральному бюро расследований (ФБР) удалось отследить перемещения преступника, стрелявшего в соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. Об этом заявил представитель Департамента общественной безопасности штата Юта в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News.

По его словам, стрелок перебрался через крышу к месту стрельбы, а после выстрела скрылся в соседнем районе. Кроме того, у правоохранителей есть качественная видеозапись с преступником, но она пока не будет обнародована.

«Наши следователи прочесали эти районы, связываясь со всеми, у кого были камеры на дверных звонках, со свидетелями, и тщательно работали, пытаясь найти какие-либо зацепки», — отметил чиновник.

Кроме того, есть первые зацепки о личности преступника. Предполагается, что речь идет о человеке в возрасте студента колледжа

В среду, 10 сентября, в Университете долины Юты был застрелен известный американский консерватор Кирк, получивший известность как влиятельный молодежный активист и один из самых доверенных лиц хозяина Белого дома. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но вскоре сообщили о его кончине. Полиции пока не удалось задержать стрелявшего, однако подозрения пали на члена Демократической партии.

Фото: Cheney Orr / Reuters

Какие еще детали известны о стрелке?

Сотрудники ФБР обнаружили винтовку, использованную при покушении на Кирка.

Сообщается, что оружие было найдено в лесистой местности, куда стрелок скрылся после инцидента. Лаборатория ФБР проведет анализ винтовки.

Представитель ведомства агент Роберт Болс также отметил, что у ФБР имеется фотография предполагаемого стрелка, однако на время расследования она не может быть обнародована.

Более 130 зацепок уже обнаружило ФБР в деле о покушении на Чарли Кирка

Также известен ряд неожиданных деталей по делу. На патронах стрелка были обнаружены лозунги движений антифа и ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

«Следователи обнаружили патроны с гравировкой, содержащей лозунги трансгендерной и антифашистской идеологии, внутри винтовки, которая, по версии следствия, была использована при убийстве Чарли Кирка», — говорится в публикации.

В бюро уточнили, что пули обнаружили в винтовке, оставленной в лесу. В ней осталось три неизрасходованных патрона, на каждый из которых были нанесены надписи и политическая символика.

Трамп наградит Кирка

Трамп объявил, что наградит своего соратника Кирка, убитого в Юте, Президентской медалью Свободы.

Я рад сообщить, что вскоре награжу Чарли Кирка посмертно Президентской медалью Свободы. Дата церемонии будет объявлена Дональд Трамп президент США

Известно что, когда Кирк начинал свою политическую карьеру, он не был активным сторонником Трампа и говорил, что «не является его самым большим поклонником». Но вскоре он изменил позицию: в 2016 году тот выступил на Fox News вместе с сыном Трампа Эриком и его дочерью Ларой.

Позже он стал известен как последовательный сторонник Трампа, сосредоточившийся на правом активизме. Сам президент называл его «потрясающим» и «особым талантом». Кроме того, сообщалось об участии Кирка в проверке многих чиновников второй администрации на предмет политической благонадежности.

При этом молодой политик не раз критиковал военную помощь Украине со стороны США, даже осторожно полемизируя с Трампом.