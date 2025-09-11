Федеральному бюро расследований (ФБР) удалось отследить перемещения преступника, стрелявшего в соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. Об этом заявил представитель Департамента общественной безопасности штата Юта в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News.
По его словам, стрелок перебрался через крышу к месту стрельбы, а после выстрела скрылся в соседнем районе. Кроме того, у правоохранителей есть качественная видеозапись с преступником, но она пока не будет обнародована.
«Наши следователи прочесали эти районы, связываясь со всеми, у кого были камеры на дверных звонках, со свидетелями, и тщательно работали, пытаясь найти какие-либо зацепки», — отметил чиновник.
Кроме того, есть первые зацепки о личности преступника. Предполагается, что речь идет о человеке в возрасте студента колледжа
В среду, 10 сентября, в Университете долины Юты был застрелен известный американский консерватор Кирк, получивший известность как влиятельный молодежный активист и один из самых доверенных лиц хозяина Белого дома. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но вскоре сообщили о его кончине. Полиции пока не удалось задержать стрелявшего, однако подозрения пали на члена Демократической партии.
Какие еще детали известны о стрелке?
Сотрудники ФБР обнаружили винтовку, использованную при покушении на Кирка.
Сообщается, что оружие было найдено в лесистой местности, куда стрелок скрылся после инцидента. Лаборатория ФБР проведет анализ винтовки.
Представитель ведомства агент Роберт Болс также отметил, что у ФБР имеется фотография предполагаемого стрелка, однако на время расследования она не может быть обнародована.
зацепок уже обнаружило ФБР в деле о покушении на Чарли Кирка
Также известен ряд неожиданных деталей по делу. На патронах стрелка были обнаружены лозунги движений антифа и ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).
«Следователи обнаружили патроны с гравировкой, содержащей лозунги трансгендерной и антифашистской идеологии, внутри винтовки, которая, по версии следствия, была использована при убийстве Чарли Кирка», — говорится в публикации.
В бюро уточнили, что пули обнаружили в винтовке, оставленной в лесу. В ней осталось три неизрасходованных патрона, на каждый из которых были нанесены надписи и политическая символика.
Трамп наградит Кирка
Трамп объявил, что наградит своего соратника Кирка, убитого в Юте, Президентской медалью Свободы.
Я рад сообщить, что вскоре награжу Чарли Кирка посмертно Президентской медалью Свободы. Дата церемонии будет объявлена
Известно что, когда Кирк начинал свою политическую карьеру, он не был активным сторонником Трампа и говорил, что «не является его самым большим поклонником». Но вскоре он изменил позицию: в 2016 году тот выступил на Fox News вместе с сыном Трампа Эриком и его дочерью Ларой.
Позже он стал известен как последовательный сторонник Трампа, сосредоточившийся на правом активизме. Сам президент называл его «потрясающим» и «особым талантом». Кроме того, сообщалось об участии Кирка в проверке многих чиновников второй администрации на предмет политической благонадежности.
При этом молодой политик не раз критиковал военную помощь Украине со стороны США, даже осторожно полемизируя с Трампом.
Мне не нравится идея поставок оружия на Украину. Это просто разница во мнениях [с Трампом]. Знаете, люди могут не соглашаться