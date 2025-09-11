Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:32, 11 сентября 2025Мир

Власти рассказали о расследовании расправы над соратником Трампа

Власти Юты: Удалось отследить перемещения стрелявшего в соратника Трампа Кирка
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Sergio Flores / Reuters

Удалось отследить перемещения преступника, стрелявшего в соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. Об этом заявил представитель Департамента общественной безопасности штата Юта в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News.

По его словам, стрелок перебрался через крышу к месту стрельбы, а после выстрела скрылся в соседнем районе. Кроме того, у правоохранителей есть качественная видеозапись со стрелком, но она пока не будет обнародована.

«Наши следователи прочесали эти районы, связываясь со всеми, у кого были камеры на дверных звонках, со свидетелями, и тщательно работали, пытаясь найти какие-либо зацепки» — отметил чиновник.

10 сентября на американского политического активиста, консерватора Чарли Кирка было совершено покушение во время его выступления на территории Университета долины Юта. Активист был доставлен в больницу в критическом состоянии. Он не выжил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аэропорт Краснодара открылся после долгого перерыва

    В России выступят сразу несколько иностранных поп-групп

    Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса призналась в желании развестись с актером

    Один из крупнейших центробанков мира не стал менять ставки

    Найдено использованное при покушении на соратника Трампа оружие

    Нацбанк Украины оценил зарубежные поступления для финансирования дефицита бюджета

    Собчак заметили гуляющей с Арестовичем в Лондоне

    Лукашенко ответил на письмо Трампа фразой «мы умеем читать между строк»

    Российские войска начали штурм на севере Купянска

    В Грузии задержали соратника Саакашвили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости