Власти рассказали о расследовании расправы над соратником Трампа

Власти Юты: Удалось отследить перемещения стрелявшего в соратника Трампа Кирка

Удалось отследить перемещения преступника, стрелявшего в соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. Об этом заявил представитель Департамента общественной безопасности штата Юта в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News.

По его словам, стрелок перебрался через крышу к месту стрельбы, а после выстрела скрылся в соседнем районе. Кроме того, у правоохранителей есть качественная видеозапись со стрелком, но она пока не будет обнародована.

«Наши следователи прочесали эти районы, связываясь со всеми, у кого были камеры на дверных звонках, со свидетелями, и тщательно работали, пытаясь найти какие-либо зацепки» — отметил чиновник.

10 сентября на американского политического активиста, консерватора Чарли Кирка было совершено покушение во время его выступления на территории Университета долины Юта. Активист был доставлен в больницу в критическом состоянии. Он не выжил.