На известного американского консерватора Чарли Кирка совершено покушение

На известного американского консерватора Чарли Кирка было совершено покушение во время его выступления на территории Университета долины Юта.

Кирк был доставлен в больницу в критическом состоянии. На кадрах с места происшествия видно, что он ранен выстрелом в шею. По предварительным сведениям, стрелок был арестован прямо на месте атаки.

Чарли Кирк — известный сторонник президента США Дональда Трампа, он основал студенческое объединение Turning Point USA для продвижения консервативных ценностей в школах, колледжах и университетах.

Состояние раненого удалось стабилизировать

В СМИ появилась информация, что раненый активист не выжил, однако агентство AP News сообщило, что Кирк жив и находится в критическом состоянии.

Эти данные подтвердил американский журналист Гленн Бек, отметив, что состояние пострадавшего удалось стабилизировать.

Молитесь об исцелении и чуде. До меня дошли слухи, что состояние Чарли Кирка стабилизировалось. Молюсь, чтобы это оказалось правдой. Если это так, это второе чудо. Первое — Трамп, второе — Кирк Гленн Бек американский журналист

Покушение на тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа, о котором говорит Бек, произошло в прошлом году во время выступления в Пенсильвании. Его ранили в ухо. Политика прикрыли телохранители, после чего экстренно эвакуировали.

В Белом доме потрясены произошедшим

Сотрудники Белого дома испытали потрясение в связи с покушением на Кирка, передает телеканал CNN.

Сотрудники Белого дома глубоко потрясены тем, что политический активист и союзник президента Дональда Трампа Чарли Кирк был подстрелен сегодня на мероприятии в Юте CNN

Американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал молиться за раненого сторонника.

Мы все должны молиться за Чарли Кирка, на которого было совершено покушение. Отличный парень во всех отношениях Дональд Трамп президент США

Вице-президент США Вэнс, глава Пентагона Хегсет, ряд конгрессменов и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также призвали молиться за политика.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил, что правоохранительные органы докладывают ему о стрельбе. Он написал в соцсети X, что «виновные будут привлечены к полной ответственности».

Американцы всех политических убеждений должны объединиться и осудить этот акт Спенсер Кокс губернатор штата Юта

В покушении заподозрили демократа из Юты

Покушение на Чарли Кирка, предварительно, совершил Майкл Маллинсон — член Демократической партии в штате Юта, передает Fox News.

Он проживает в штате Юта, где было совершено покушение, сообщил телеканал. В Университете долины Юта подтвердили, что стрелявший задержан, полиция ведет расследование. Позднее там опровергли эту информацию, отметив, что нападавшего ищут.

Сразу после стрельбы полиция задержала пожилого мужчину, видео с ним разошлось по соцсетям. Однако очевидец в эфире Fox News заявил, что этот человек не стрелял в Кирка — по его словам, он часто приходит на политические события в Юте.

Глава ФБР Кэш Патель в соцсети X заявил, что ведомство внимательно следит за инцидентом со стрельбой в Кирка.

Мы внимательно следим за сообщениями о трагической стрельбе с участием Чарли Кирка в Университете Юты. Наши мысли с Чарли, его близкими и всеми пострадавшими. Агенты быстро прибудут на место происшествия, и ФБР полностью поддерживает продолжающиеся усилия по реагированию и расследованию Кэш Патель глава ФБР

Кирк выступал против поставок оружия Украине и Зеленского

Кирк ранее в этом году в своем шоу the Charlie Kirk Show высказался против поставок оружия на Украину. Он подчеркнул, что поддерживает Трампа, однако расходится с ним во мнении о необходимости поддержки Киева.

Полгода назад консервативный активист заявил, что конфликт на Украине выгоден украинскому правящему классу.

Народ Украины выигрывает от мира. Народ Америки выигрывает от мира. Человечество выигрывает от мира. Но тогда кто выигрывает от войны? Военно-промышленный комплекс, олигархи правящего класса Украины Чарли Кирк американский консервативный активист

Он призывал возобновить дипломатические каналы с Россией, отмечая, что не следует считать ее «великим врагом США». По мнению политика, американскому обществу после распада СССР потребовалось «много очень фальшивых аргументов, чтобы сохранить Россию в качестве врага».

В июне Кирк обвинил сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в попытке сорвать переговоры России и Украины. «Америка, у нас серьезные проблемы. Линдси Грэм пытается сорвать мирные переговоры с Россией в Киеве. Этот человек — позор для США, и он должен потерять свое место в Сенате на предстоящих выборах», — заявил он.