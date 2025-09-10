Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:49, 10 сентября 2025Мир

Соратник Трампа Кирк критиковал помощь Украине

Соратник Трампа Кирк, на которого совершили покушение, критиковал помощь Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mike Segar / Reuters

Американский консерватор и соратник президента США Дональда Трампа выступал против поддержки Украины, заявляя, что конфликт выгоден украинскому правящему классу. На это обратил внимание Telegram-канал Shot.

«Народ Америки выигрывает от мира. Человечество выигрывает от мира. Но тогда кто выигрывает от войны? Военно-промышленный комплекс, олигархи правящего класса Украины», — говорил Кирк в своей речи полгода назад.

Он также отмечал, что следовало бы возобновить дипломатические каналы с Россией. По мнению Кирка, российско-украинский конфликт в значительной степени был ненужным.

Ранее сообщалось, что Кирк был доставлен в больницу в критическом состоянии. Снайпер, стрелявший в Кирка, задержан. По предварительным сведениям, стрелок был арестован прямо на месте атаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто состояние соратника Трампа после покушения

    Соратник Трампа Кирк критиковал помощь Украине

    США заявили о планах заменить Россию в поставках газа в Европу

    Принц Гарри и король Карл III встретились впервые за полтора года

    Европа пообещала США прекратить закупки российского газа

    Раскрыта реакция сотрудников Белого дома на покушение на Чарли Кирка

    Трамп высказался по поводу покушения на Чарли Кирка

    В Париже нашли утерянную 400 лет назад картину Рубенса

    Президент Польши обсудил с Трампом инцидент с беспилотниками

    Известного американского консерватора попытались убить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости