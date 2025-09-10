Мир
22:05, 10 сентября 2025Мир

Известного американского консерватора попытались убить

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mike Segar / Reuters

На известного американского консерватора Чарли Кирка было совершено покушение во время его выступления на территории Университета Юта Вэлли, сообщает телеканал Fox News.

Кирк был доставлен в больницу в критическом состоянии. На кадрах с места происшествия видно, что он ранен выстрелом в шею.

Снайпер, стрелявший в Кирка, задержан. По предварительным сведениям, стрелок был арестован прямо на месте атаки.

Ранее Кирк обвинил сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в попытке сорвать переговоры России и Украины. «Америка, у нас серьезные проблемы. Линдси Грэм пытается сорвать мирные переговоры с Россией в Киеве. Этот человек — позор для США, и он должен потерять свое место в Сенате на предстоящих выборах», — написал он.

