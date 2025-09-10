Известного американского консерватора попытались убить

На известного американского консерватора Чарли Кирка было совершено покушение во время его выступления на территории Университета Юта Вэлли, сообщает телеканал Fox News.
Кирк был доставлен в больницу в критическом состоянии. На кадрах с места происшествия видно, что он ранен выстрелом в шею.
Снайпер, стрелявший в Кирка, задержан. По предварительным сведениям, стрелок был арестован прямо на месте атаки.
Ранее Кирк обвинил сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в попытке сорвать переговоры России и Украины. «Америка, у нас серьезные проблемы. Линдси Грэм пытается сорвать мирные переговоры с Россией в Киеве. Этот человек — позор для США, и он должен потерять свое место в Сенате на предстоящих выборах», — написал он.