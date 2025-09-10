Известного американского консерватора попытались убить

Fox News: На известного американского консерватора Кирка совершили покушение

На известного американского консерватора Чарли Кирка было совершено покушение во время его выступления на территории Университета Юта Вэлли, сообщает телеканал Fox News.

Кирк был доставлен в больницу в критическом состоянии. На кадрах с места происшествия видно, что он ранен выстрелом в шею.

Снайпер, стрелявший в Кирка, задержан. По предварительным сведениям, стрелок был арестован прямо на месте атаки.

Ранее Кирк обвинил сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в попытке сорвать переговоры России и Украины. «Америка, у нас серьезные проблемы. Линдси Грэм пытается сорвать мирные переговоры с Россией в Киеве. Этот человек — позор для США, и он должен потерять свое место в Сенате на предстоящих выборах», — написал он.