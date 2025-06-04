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10:56, 4 июня 2025Мир

В США заявили об угрозе срыва переговоров России и Украины

Активист Кирк обвинил Грэма в попытке сорвать переговоры России и Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Американский политический активист Чарли Кирк обвинил сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в попытке сорвать переговоры России и Украины. Его комментарий опубликован в соцсети X.

«Америка, у нас серьезные проблемы. Линдси Грэм пытается сорвать мирные переговоры с Россией в Киеве. Этот человек — позор для США, и он должен потерять свое место в Сенате на предстоящих выборах», — написал он.

Ранее Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком в Киеве. Сенаторы пообещали, что на следующей неделе будут продвигать законопроект о введении 500-процентных вторичных пошлин против всех стран, покупающих российские энергоносители и уран.

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