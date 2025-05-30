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21:22, 30 мая 2025Мир

Американские сенаторы встретились с Зеленским и Ермаком в Киеве

«Страна.ua»: Грэм и Блюменталь встретились с Зеленским и Ермаком в Киеве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и демократ Ричард Блюменталь приехали с визитом в Киев. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и с главой офиса лидера страны Андреем Ермаком. Сенаторы пообещали, что на следующей неделе будут продвигать законопроект о введении 500-процентных вторичных пошлин против всех стран, кто покупает российские энергоносители и уран.

26 мая Грэм выступил с предупреждением Китаю из-за решений президента России Владимира Путина по Украине. Он заявил, что последствия действий России в отношении конфликта могут негативно сказаться на союзниках государства.

Ранее сообщалось, что президента США Дональд Трамп намерен ввести новые санкции против России на этой неделе. Утверждается, что политик разочарован действиями российского коллеги и медленным ходом переговоров по Украине.

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