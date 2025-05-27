В США сообщили о намерении Трампа ввести новые санкции против России

WSJ: Трамп собирается ввести новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп намерен ввести новые санкции против России на этой неделе. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что Трамп разочарован действиями президента РФ Владимира Путина и медленным ходом переговоров по Украине. Источники рассказали газете, что среди новых санкций нет ограничений в отношении российских банков — вместо этого глава Белого дома хочет ввести «ограниченные» меры, целью которых является побудить Москву согласиться на 30-дневное перемирие.

По данным источников газеты, Трамп, однако, может и отказаться от ужесточения санкций против России.

Ранее президент США заявил, что он недоволен действиями Путина в последние дни, посчитав, что «что-то с ним случилось». «Мне не нравится то, что делает Путин, ни капельки», — сказал он.