В США оценили последствия критики Трампа в адрес Путина

NYT: Трамп не будет вводить санкции против России, несмотря на критику Путина

Президент США Дональд Трамп не собирается вводить санкции против России. Так последствия его критики в адрес президента России Владимира Путина оценило издание The New York Times (NYT).

«Мистер Трамп обычно стремится пригрозить экономическими санкциями, чтобы повлиять на решения других стран. Но он неоднократно делал исключение для России», — указано в сообщении.

Один европейский чиновник на правах анонимности также рассказал газете об итогах встречи лидеров нескольких стран Европейского союза (ЕС) с Трампом. По его словам, лидер США «по сути вышел» из украинского вопроса и не собирается накладывать на РФ санкции.

Ранее Трамп заявил, что недоволен действиями российского президента в последние дни, посчитав, что «что-то с ним случилось». «Мне не нравится то, что делает Путин, ни капельки», — сказал он.