В Китае раскритиковали призывы главы МИД Дании о Тайване и сотрудничестве с Россией

Sohu: Визит главы МИД Дании в Китай закончился дипломатическим обострением

Журналисты китайского издания Sohu раскритиковали ряд заявлений главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена во время его визита в Пекин, отметив, что из-за спорных требований поездка закончилась дипломатическим обострением.

Стороны обсудили вопросы суверенитета двух стран. Министр иностранных дел КНР Ван И поддержал территориальную целостность Дании в вопросе Гренландии, на которую выражал претензии президент США Дональд Трампа, однако в ответ получил противоречивое заявление.

Расмуссен призвал Китай проявить сдержанность в вопросе Тайваня и подчеркнул «важность недопущения односторонних изменений статус-кво». Журналисты напомнили, что на прошлой неделе Дания приняла бывшего президента Тайваня Цай Инвэнь, которая встретилась с датскими законодателями и выступила с речью на саммите по вопросам демократии в Копенгагене. Тогда посольство Китая в Копенгагене заявило, что страна пренебрегает «международным консенсусом относительно принципа одного Китая».

«Правительству Дании следует занять более осторожную позицию в вопросе Тайваня, выполнить свои обязательства по принципу "единого Китая" практическими действиями и понять, что в вопросе суверенитета особенно важно "не делать другим того, чего вы не хотите, чтобы другие делали вам"», — пишет Sohu.

Еще одним спорным вопросом стал российско-украинский конфликт. Расмуссен призвал Пекин прекратить поддержку России и оказать влияние на Москву в вопросе урегулирования.

Журналисты отметили, что глава датского МИД неверно истолковал позицию Китая и напомнили, что в отличие от стран НАТО, китайская сторона никогда не поставляла оружие ни одной из сторон и выражала уважение к суверенитету других стран, всегда настаивала на содействии миру и переговорам.

«Если бы Расмуссен, будучи профессиональным дипломатом, внимательно изучил это заявление, у него не возникло бы столь серьезного недопонимания позиции Китая», — заключили авторы статьи.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выступил с предупреждением Китаю из-за решений президента Владимира Путина по Украине. Он заявил, что последствия действий России в отношении конфликта могут негативно сказаться на союзниках государства.

