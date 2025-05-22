Сенатор Грэм: Нежелание Путина вести переговоры с Украиной может навредить Китаю

Решения, которые президент РФ Владимир Путин принимает в отношении конфликта на Украине, могут навредить Китаю и другим союзникам Москвы. С таким предупреждением выступил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в соцсети Х, указывая на якобы нежелание российского лидера вести переговоры с Киевом.

«Подавляющее большинство в сенате США считает, что Путин избегает реальных переговоров, поскольку считает, что со временем США и наши союзники сломаются», — написал сенатор. Он добавил, что подобная тактика не сработает, а ее последствия могут затронуть КНР и другие страны.

Грэм также сообщил, что провел встречу с китайским послом в Соединенных Штатах Се Фэном, в ходе которой, в частности, затрагивалась тема конфликта на Украине.

Ранее сенатор встретился в Турции с представителями стран Европы и Украины и представил им законопроект «разгромных» санкций против России. Документ включал введение тарифов в отношении стран, закупающих российские нефть, газ и другие ресурсы.