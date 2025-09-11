Мир
22:36, 10 сентября 2025Мир

Раскрыта реакция сотрудников Белого дома на покушение на Чарли Кирка

CNN: Сотрудники Белого дома потрясены покушением на политика Кирка
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Mike Segar / Reuters

Сотрудники Белого дома испытали потрясение в связи с покушением на консервативного политика Чарли Кирка. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Сотрудники Белого дома глубоко потрясены тем, что политический активист и союзник президента Дональда Трампа Чарли Кирк был подстрелен сегодня на мероприятии в Юте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые сотрудники сразу после того, как стало известно о покушении, позвонили представителям команды политика, чтобы узнать, как он себя чувствует.

В Кирка выстрелили 10 сентября, когда он выступал на территории Университета Юта Вэлли. Полицейские уже задержали стрелка.

