Раскрыта реакция сотрудников Белого дома на покушение на Чарли Кирка

CNN: Сотрудники Белого дома потрясены покушением на политика Кирка

Сотрудники Белого дома испытали потрясение в связи с покушением на консервативного политика Чарли Кирка. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Сотрудники Белого дома глубоко потрясены тем, что политический активист и союзник президента Дональда Трампа Чарли Кирк был подстрелен сегодня на мероприятии в Юте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые сотрудники сразу после того, как стало известно о покушении, позвонили представителям команды политика, чтобы узнать, как он себя чувствует.

В Кирка выстрелили 10 сентября, когда он выступал на территории Университета Юта Вэлли. Полицейские уже задержали стрелка.