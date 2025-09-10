Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:19, 10 сентября 2025Мир

Задержание стрелявшего в Кирка опровергли

NYT: Задержанный после покушения на Кирка мужчина не является стрелком
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Мужчина, задержанный после покушения на американского политика Чарли Кирка, не является стрелком. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

«По словам представителя университета Скотта Троттера, полиция установила, что задержанный после стрельбы человек на самом деле не был стрелком. Ранее университет сообщал о задержании подозреваемого», — заявил журналист Майкл Левенсон.

Ранее сообщалось, что стрелявший в Кирка был задержан на месте атаки. Кирк был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сторонник Трампа и противник помощи Украине. На известного американского консерватора Чарли Кирка совершено покушение

    Трамп сообщил о смерти своего соратника Кирка

    Подстреленный в США политик сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах

    Сибига попросил Запад сбивать ракеты и дроны над Украиной

    Задержание стрелявшего в Кирка опровергли

    На Украине объяснили отсутствие критики Зеленского на Западе

    В России отреагировали на покушение на сторонника Трампа

    Назван способ похудеть с помощью «антитренировок»

    В покушении на Чарли Кирка заподозрили члена Демократической партии

    Соратник Трампа Кирк критиковал помощь Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости