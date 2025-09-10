Задержание стрелявшего в Кирка опровергли

NYT: Задержанный после покушения на Кирка мужчина не является стрелком

Мужчина, задержанный после покушения на американского политика Чарли Кирка, не является стрелком. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

«По словам представителя университета Скотта Троттера, полиция установила, что задержанный после стрельбы человек на самом деле не был стрелком. Ранее университет сообщал о задержании подозреваемого», — заявил журналист Майкл Левенсон.

Ранее сообщалось, что стрелявший в Кирка был задержан на месте атаки. Кирк был доставлен в больницу в критическом состоянии.