На патронах убийцы соратника Трампа нашли необычную символику

WSJ: На патронах убийцы активиста Кирка нашли лозунги движений антифа и ЛГБТ

На патронах убийцы американского консервативного активиста Чарли Кирка были обнаружены лозунги движений антифа и ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Следователи обнаружили патроны с гравировкой, содержащей лозунги трансгендерной и антифашистской идеологии, внутри винтовки, которая, по версии следствия, была использована при убийстве Чарли Кирка», — говорится в публикации.

По данным издания, завернутая в полотенце винтовка была обнаружена в лесу неподалеку от места преступления. Сообщается, что в ней осталось три неизрасходованных патрона, на каждый из которых были нанесены надписи.

Ранее представитель Департамента общественной безопасности штата Юта рассказал, что удалось отследить перемещения преступника, стрелявшего в Кирка. По его словам, стрелок перебрался к месту стрельбы через крышу, а после выстрела скрылся в соседнем районе. Кроме того, у правоохранителей есть качественная видеозапись со стрелком, но ее пока не обнародуют.