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03:22, 12 июня 2026Россия

На Кубани мужчина вонзил нож в спину продавщицы за отказ дать пиво в долг

«112»: Жители Кубани ударил продавщицу ножом в спину из-за отказа одолжить пиво
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

43-летний житель Краснодарского края напал с ножом на продавщицу местного магазина из-за того, что она не захотела дать ему пиво в долг. Об инциденте сообщает Telgram-канал «112».

По предварительный данным, инцидент произошел в Курганинском районе. Мужчина пришел и попросил одолжить алкогольный напиток, но работница торговой точки отказала ему.

Тогда покупатель дождался момента, когда женщина повернется к нему спиной, достал нож и ударил ее. Продавщица стала отбиваться бутылками, а вскоре сразу выбежала за подмогой.

Прохожие быстро сориентировались и заперли дебошира в магазине, пока не приехала полиция. Нападавшего задержали и доставили в отдел. Теперь ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее стало известно, что мужчину ударили ножом в спину около автовокзала в Москве. Пострадавшим оказался водитель такси. Он выжил, но состояние пациента оценили как тяжелое.

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