Трамп допустил, что появление дронов в Польше могло произойти по ошибке

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с якобы российскими дронами, нарушившими воздушное пространство Польши.

Американский лидер допустил, что появление беспилотников могло произойти по ошибке. Он также подчеркнул, что недоволен продолжающимся конфликтом на Украине.

Я не в восторге от всего, что связано со всей этой ситуацией, но надеюсь, что этому придет конец Дональд Трамп президент США

Ранее премьер-министр Дональд Туск заявил, что дроны, которые якобы сбили в ночь на 10 сентября над Польшей, являются российскими, однако каких-либо доказательств он не привел. Согласно официальному комментарию Минобороны РФ, поражение объектов на польской территории не планировалось, а найденные беспилотники физически не могли пролететь такое расстояние.

В Польше обнаружили 17 дронов

Тем временем в Польше нашли очередной беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который нарушил воздушное пространство страны. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел республики Каролина Галецкая уточнила, что дрон был обнаружен на юго-востоке страны. В общей сложности такие объекты найдены в 17 местах на территории республики. Последний такой аппарат обнаружен в населенном пункте Примярки, волость Ксенжополь, район Билгорай.

Туск раскрыл, что польские военные отправятся на Украину, чтобы научиться противодействовать беспилотникам. Сейчас стороны обсуждают технические моменты, для организации обучения в Киев приедут министры обороны и иностранных дел Польши Владислав Косиняк-Камыш и Радослав Сикорский. «А в этот момент между собой уже разговаривают профессионалы, в том числе военные, каким образом Польше перенять украинский опыт», — рассказал политик.

Также стало известно, что Франция задействует свои истребители Rafale для защиты воздушного пространства Польши и «восточного фланга Европы совместно с союзниками по НАТО». Кроме того, Швеция приняла решение экстренно направить в Польшу самолеты и средства противовоздушной обороны (ПВО).

На Западе разошлись в оценках инцидента

Инцидент с проникновением дронов в воздушное пространство Польши может быть провокацией Украины и западных спецслужб. Такой сценарий допустил швейцарский политик и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан. По мнению парламентария, целью провокации является оказание давления на Трампа, чтобы тот ввел санкции против России, а также принудить европейцев к «продолжению помощи Украине» и отвлечь их внимание от внутренних проблем. Меттан подчеркнул, что инцидент произошел на фоне «политического кризиса во Франции, социального кризиса в Великобритании и экономического кризиса в Германии».

Британская газета Financial Times считает, что президент России Владимир Путин остался в восторге из-за случившегося. Как указано в статье, инцидент позволил вскрыть слабые места НАТО. Россия, по мнению авторов, хотела проверить противовоздушную оборону (ПВО) альянса — по итогу Путин «остался доволен результатом». «Европа не готова к таким массированным ударам, которые Россия ежедневно наносит по Украине. Путин, скорее всего, сделал выводы и сможет действовать более решительно», — отметили авторы материала.