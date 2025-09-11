Мир
21:12, 11 сентября 2025

Франция направит истребители для защиты восточного фланга НАТО

Макрон: Франция задействует истребители Rafale над Польшей и востоком Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Франция приняла решение задействовать три истребителя Rafale для защиты воздушного пространства Польши и «восточного фланга Европы совместно с союзниками по НАТО». Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.

По его словам, такое решение принято после того, как премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что воздушное пространство республики нарушили беспилотники.

Ранее Швеция приняла решение экстренно направить в Польшу самолеты и средства противовоздушной обороны (ПВО). При этом глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш не стал уточнять, о каких самолетах и средствах ПВО идет речь.

Туск заявил, что дроны, которые якобы сбили в ночь на 10 сентября над Польшей, являются российскими, однако не привел никаких доказательств. В Госдуме допустили, что инцидент стал результатом провокации со стороны Украины.

