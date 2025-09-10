Туск сообщил о нарушении воздушного пространства Польши

Туск: Ночью было нарушено воздушное пространство Польши

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что прошедшей ночью было нарушено воздушное пространство Польши. Угрозу ликвидируют, уточнил политик в соцсети X.

«Продолжается операция, связанная с многократным нарушением польского воздушного пространства. Против объекта войска применили вооружения. Нахожусь в постоянном контакте с президентом и министром обороны», — указал Туск.

В свою очередь, заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик написал, что над Польшей продолжается операция по нейтрализации объектов, которые нарушили границу.

Ранее сообщалось, что военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в небо на фоне якобы активности российских войск на Украине. Как уточнялось, наземные силы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности.

Также поступила информация, что в Польше ночью 10 сентября из-за «незапланированной военной активности» закрыли аэропорты Жешув и Люблин.