Польша подняла в небо самолеты на фоне якобы активности России

Польша и союзники подняли в небо самолеты на фоне якобы активности РФ на Украине

Военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в небо на фоне якобы активности российских войск на Украине. Об этом сообщает оперативное командование вооруженных сил республики в социальной сети X.

Также отмечается, что наземные силы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности. По данным ведомства, действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан страны.

В ночь на 7 сентября ВВС Польши заявило, что привело в готовность самолеты на фоне якобы активности России на Украине. Аналогичные меры были предприняты в ночь с 18 на 19 августа. До этого польские военные поднимали в воздух истребители 9 июля и 17 июня.