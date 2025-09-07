Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:00, 7 сентября 2025Мир

Польша задействовала самолеты на фоне «активности России на Украине»

В Польше привели самолеты в готовность из-за «активности РФ на Украине»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

ВВС Польши заявило, что привело в готовность самолеты на фоне якобы активности России на Украине в ночь на 7 сентября. Об этом сказано в сообщении командования вооруженных сил в соцсети X.

«Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства оперативный командующий вооруженных сил Польши задействовал все необходимые процедуры», — говорится в заявлении.

Как уточняется, польские и союзные самолеты действуют в воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки «достигли высшей степени готовности». Военные добавили, что следят за текущей ситуацией.

В ночь с 18 на 19 августа дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине.

Аналогичные меры были предприняты 19 июля. До этого польские военные поднимали в воздух истребители 9 июля и 17 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Петербуржцы пожаловались на запах химии и лекарств. Окутавшая город вонь вызвала у жителей слезотечение

    В США раскрыли реакцию Зеленского на предупреждение Путина

    В Кремле раскрыли отношение собеседников Путина к его диалогу с Трампом

    В Германии спрогнозировали последствия встречи Зеленского с Путиным в Москве

    Польша задействовала самолеты на фоне «активности России на Украине»

    Разведчик рассказал о сражающихся за ВСУ наемниках из трех стран

    Мошенники разработали новую схему получения доступа к «Госуслугам»

    Трое рабочих погибли при детонации на шахте в Хабаровском крае

    В Минпросвещения прокомментировали идею отмены домашнего задания в школах

    Во Франции заявили о срыве Путиным плана Макрона по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости