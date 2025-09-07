Польша задействовала самолеты на фоне «активности России на Украине»

ВВС Польши заявило, что привело в готовность самолеты на фоне якобы активности России на Украине в ночь на 7 сентября. Об этом сказано в сообщении командования вооруженных сил в соцсети X.
«Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства оперативный командующий вооруженных сил Польши задействовал все необходимые процедуры», — говорится в заявлении.
Как уточняется, польские и союзные самолеты действуют в воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки «достигли высшей степени готовности». Военные добавили, что следят за текущей ситуацией.
В ночь с 18 на 19 августа дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине.
Аналогичные меры были предприняты 19 июля. До этого польские военные поднимали в воздух истребители 9 июля и 17 июня.