Польша задействовала самолеты на фоне «активности России на Украине»

В Польше привели самолеты в готовность из-за «активности РФ на Украине»

ВВС Польши заявило, что привело в готовность самолеты на фоне якобы активности России на Украине в ночь на 7 сентября. Об этом сказано в сообщении командования вооруженных сил в соцсети X.

«Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства оперативный командующий вооруженных сил Польши задействовал все необходимые процедуры», — говорится в заявлении.

Как уточняется, польские и союзные самолеты действуют в воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки «достигли высшей степени готовности». Военные добавили, что следят за текущей ситуацией.

В ночь с 18 на 19 августа дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине.

Аналогичные меры были предприняты 19 июля. До этого польские военные поднимали в воздух истребители 9 июля и 17 июня.