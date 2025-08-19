Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:20, 19 августа 2025Мир

Польша подняла в воздух истребители из-за «активности России»

Истребители ВВС Польши подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил (ВС) республики в социальной сети X.

Отмечается, что наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности. Польское командование заверило, что оно «контролирует текущую обстановку, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию».

Аналогичные меры были предприняты 19 июля. До этого польские военные поднимали в воздух истребители 9 июля и 17 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Зеленский могут встретиться до конца августа. Что об этом сказали Трамп и сам президент Украины?

    Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области возросло

    В России назвали главное препятствие для переговоров по Украине в Европе

    Мужчина отрезал себе пенис из-за ссоры с женой

    Создан рецепт самого вкусного шоколада

    Популярная модель случайно оголила грудь

    В российском регионе уничтожили беспилотник

    Россиянам рассказали о повышении окладов этой осенью

    Польша подняла в воздух истребители из-за «активности России»

    Один из европейских лидеров нарушил дипломатический протокол в Белом доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости