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10:34, 19 июля 2025Мир

Польша вновь подняла в небо истребители якобы из-за России

Польские военные подняли в небо истребители якобы из-за активности авиации РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Agencja Gazeta / Reuters

Польские военные подняли в небо истребители якобы из-за активности российской авиации. Об этом стало известно из заявления оперативного командования родов Вооруженных сил Польши, опубликованного в социальной сети X.

«В соответствии с действующими процедурами оперативный командир привел в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что через четыре часа командование проинформировало, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были остановлены из-за снижения уровня угрозы ракетных ударов. Польские военные подчеркнули, что следят за ситуацией на территории Украины и находятся в постоянной готовности обеспечить безопасность страны.

9 июля Польша также поднимала в воздух истребители из-за якобы активности России на западе Украины. В тот раз также были задействованы самолеты стран-союзников.

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