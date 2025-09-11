Мир
21:43, 10 сентября 2025

Швеция направит в Польшу самолеты и средства ПВО

Косиняк-Камыш: Швеция направит в Польшу самолеты и средства ПВО
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Швеция приняла решение экстренно направить в Польшу самолеты и средства противовоздушной обороны (ПВО) после того, как премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что воздушное пространство республики нарушили беспилотники. Об этом глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил в эфире телеканала TVN24.

«Я только что получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке в Польшу дополнительной помощи», — сказал чиновник. Он не стал уточнять, о каких самолетах и средствах ПВО идет речь.

Ранее Туск заявил, что дроны, которые якобы сбили в ночь на 10 сентября над Польшей, являются российскими, однако не привел никаких доказательств. В Госдуме допустили, что инцидент стал результатом провокации со стороны Украины.

