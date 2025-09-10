Россия
11:25, 10 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о версиях инцидента с беспилотниками над Польшей

Депутат Чепа допустил провокацию с беспилотниками в Польше
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Части БПЛА, сбитого польскими властями

Части БПЛА, сбитого польскими властями. Фото: TVN / Handout via Reuters

Инцидент с дронам над территорией Польши мог случиться в воздушном пространстве страны в результате технической ошибки, либо в результате провокации со стороны Украины, предположил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Теоретически нельзя исключать ошибку в управлении. Когда мы говорим о большой концентрации оружия, возможно все. Всегда существует угроза некоего непредсказуемого действия. С другой стороны, подобное возможно, скорее, с единичными беспилотниками, а не в случае массированной атаки, о которой говорит Польша», — заметил депутат.

Более вероятной, по его мнению, кажется версия с провокацией со стороны Украины, которая заинтересована в подталкивании Европы и НАТО к отправке своих контингентов в зону конфликта.

«Мы уже видели подобные провокации, когда Украина пыталась сорвать переговоры. К примеру, можно вспомнить о первом этапе стамбульских переговоров, где довольно хорошо обсуждались гарантии безопасности для Украины, но диалог был разрушен провокацией в Буче», — напомнил Чепа.

Ранее премьер-министр Дональд Туск заявил, что прошедшей ночью было нарушено воздушное пространство страны. Позднее он сказал, что дроны, которые сбили ночью над Польшей, являются российскими. При этом он не привел никаких доказательств.

    Все новости