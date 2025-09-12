Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:09, 12 сентября 2025Мир

Трамп назвал ошибкой прилет дронов в Польшу

Трамп считает, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть ошибкой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Francis Chung / Pool via CNP / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с якобы российскими дронами, нарушившими воздушное пространство Польши. Его цитирует Reuters.

По словам американского лидера, это могло произойти по ошибке. Он также подчеркнул, что недоволен ситуацией, выразив надежду на ее завершение.

В ночь на 10 сентября неопознанные дроны пересекли границу Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что всего было обнаружено 19 беспилотников, они якобы являются российскими. При этом, по его утверждению, значительная их часть прилетела с территории Белоруссии.

В ответ Министерство обороны России заявило, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями были объекты на западе Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал ошибкой прилет дронов в Польшу

    Медведева назвала самый нервный момент в жизни

    Подрывников «Северных потоков» нашли благодаря таксисту

    Украина заявила о неготовности к переговорам с Россией

    Истребитель ВСУ разбомбил дом командира спецназа украинской полиции

    Небензя заявил о близости посольства России в Дохе к месту удара Израиля

    Бельгия вызвала российского посла из-за беспилотников в Польше

    Президент Армении сделал необычное заявление о России

    В России начался первый день трехдневных выборов. Где и за кого голосуют граждане страны?

    Жители российского города сообщили о взрывах и вспышках в небе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости