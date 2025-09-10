Премьер Польши раскрыл подробности инцидента с беспилотниками

Туск: Зафиксировано 19 БПЛА, большая часть прилетела с территории Белоруссии

В ночь на 10 сентября в небе Польши было зафиксировано 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), значительная часть из которых прилетела с территории Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, передает Sky News.

«Прошлой ночью в воздушное пространство Польши попали 19 беспилотников. Три или четыре из них были сбиты. Значительная часть дронов прилетела прямо с территории Белоруссии», — утверждает польский премьер.

По словам Туска, Польша продолжает консультации с союзниками по усилению противовоздушной обороны республики.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко сообщил, что республика сбила часть летевших БПЛА в сторону Польши. По его словам, белорусская сторона обменивалась информацией о воздушной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литвы.