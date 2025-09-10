Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:25, 10 сентября 2025Мир

Премьер Польши раскрыл подробности инцидента с беспилотниками

Туск: Зафиксировано 19 БПЛА, большая часть прилетела с территории Белоруссии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Jakub Orzechowski / Reuters

В ночь на 10 сентября в небе Польши было зафиксировано 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), значительная часть из которых прилетела с территории Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, передает Sky News.

«Прошлой ночью в воздушное пространство Польши попали 19 беспилотников. Три или четыре из них были сбиты. Значительная часть дронов прилетела прямо с территории Белоруссии», — утверждает польский премьер.

По словам Туска, Польша продолжает консультации с союзниками по усилению противовоздушной обороны республики.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко сообщил, что республика сбила часть летевших БПЛА в сторону Польши. По его словам, белорусская сторона обменивалась информацией о воздушной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литвы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО, ЕС и Белоруссия отреагировали на инцидент с дронами в Польше. Их назвали заблудившимися и не восприняли как атаку

    В Госдуме опровергли слухи о блокировке Zoom в России

    Вице-президент США раскрыл позицию Трампа по изоляции России

    Россиянин показал на видео «развороченные» свежие могилы бойцов СВО

    Временный поверенный в делах России прибыл в МИД Польши

    Массовый отказ россиян от поездок в охваченный протестами Непал опровергли

    В МВД России прокомментировали проверку военного блогера со схемами отмывания на СВО

    МВД Польши рассказало о находках после инцидента с беспилотниками

    В России задумали запретить банкротить компании из кризисной отрасли

    Премьер Великобритании назвал безрассудным шагом инцидент с беспилотниками в Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости