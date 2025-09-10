Бывший СССР
Белоруссия заявила о помощи Польше в инциденте с беспилотниками

Глава Генштаба ВС Белоруссии Муравейко заявил о поражении летевших к Польше БПЛА
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «Министерство обороны Республики Беларусь»

Вооруженные силы (ВС) Белоруссии сбили часть летевших в сторону Польши беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 10 сентября. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС республики, генерал-майор Павел Муравейко, сообщение опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны Белоруссии.

«Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы», — рассказал глава белорусского Генштаба.

По словам Муравейко, ВС Белоруссии в ночь на 10 сентября обменивались информацией о воздушной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литвы. Подчеркивается, что польские военные также предупреждали об угрозах воздушному пространству страны с территории Украины. В белорусском Минобороны заявили об уничтожении части отклонившихся от маршрута из-за средств радиоэлектронной борьбы БПЛА.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сбитые над Польшей БПЛА являются российскими. Каких-либо доказательств того, что оказавшиеся в воздушном пространстве Польши БПЛА принадлежат России, политик не привел.

