Депутат Меттан: Атака дронов на Польшу может быть провокацией Украины

Инцидент с проникновением дронов в воздушное пространство Польши может быть провокацией Украины и западных спецслужб. Такой сценарий допустил швейцарский политик и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан в интервью ТАСС.

«Посмотрим, что покажет расследование, но есть большая вероятность, что это новая провокация Украины, организованная в сотрудничестве с некоторыми западными спецслужбами», — сказал он.

По мнению парламентария, целью провокации является оказание давления на президента США Дональда Трампа, чтобы тот ввел санкции против России, а также принудить европейцев к «продолжению помощи Украине» и отвлечению внимания от внутренних проблем. Меттан подчеркнул, что инцидент произошел на фоне «политического кризиса во Франции, социального кризиса в Великобритании и экономического кризиса в Германии».

Ранее Трамп прокомментировал инцидент с якобы российскими дронами, нарушившими воздушное пространство Польши. По словам американского лидера, это могло произойти по ошибке.