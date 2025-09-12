Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:55, 12 сентября 2025Мир

В Швейцарии назвали инцидент с дронами в Польше провокацией Украины

Депутат Меттан: Атака дронов на Польшу может быть провокацией Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: File Photo / Reuters

Инцидент с проникновением дронов в воздушное пространство Польши может быть провокацией Украины и западных спецслужб. Такой сценарий допустил швейцарский политик и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан в интервью ТАСС.

«Посмотрим, что покажет расследование, но есть большая вероятность, что это новая провокация Украины, организованная в сотрудничестве с некоторыми западными спецслужбами», — сказал он.

По мнению парламентария, целью провокации является оказание давления на президента США Дональда Трампа, чтобы тот ввел санкции против России, а также принудить европейцев к «продолжению помощи Украине» и отвлечению внимания от внутренних проблем. Меттан подчеркнул, что инцидент произошел на фоне «политического кризиса во Франции, социального кризиса в Великобритании и экономического кризиса в Германии».

Ранее Трамп прокомментировал инцидент с якобы российскими дронами, нарушившими воздушное пространство Польши. По словам американского лидера, это могло произойти по ошибке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал ошибкой прилет дронов в Польшу

    США пригрозили Бразилии из-за приговора экс-президенту

    Средства ПВО сбили два летевших на Москву БПЛА

    Бывшего президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы

    Трампу стали известны мотивы убийства его союзника Кирка

    Больше половины поставленных ВСУ дронов оказались бракованными

    Ким Кардашьян снялась в бюстгальтере

    Еще одна страна вызвала российского посла из-за инцидента с дронами в Польше

    В Швейцарии назвали инцидент с дронами в Польше провокацией Украины

    Сжегший российский паспорт певец попытался отправиться на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости