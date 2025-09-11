Мир
В Британии заявили о восторге Путина из-за дронов в Польше

FT: Путин был в восторге из-за инцидента с беспилотниками в Польше
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин остался в восторге из-за инцидента с якобы российскими беспилотниками в Польше. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

Как указано в статье, инцидент с дронами показал слабые места НАТО. Россия, по мнению авторов, хотела проверить противовоздушную оборону (ПВО) альянса — по итогу Путин «остался доволен результатом».

«Европа не готова к таким массированным ударам, которые Россия ежедневно наносит по Украине. Путин, скорее всего, сделал выводы и сможет действовать более решительно», — пишет газета.

Ранее сообщалось, что союзники по НАТО пообещали ответить на произошедший в Польше инцидент с дронами. Предполагаемый военно-политический ответ призван укрепить восточный фланг Североатлантического альянса.

