Удар Израиля по Дохе вызвал гнев советников Трампа

Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Новость об атаке Израиля по Дохе ошеломила Белый дом и вызвала гнев советников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios.

Отмечается, что удар по Катару произошел в тот момент, когда Соединенные Штаты ждали ответа ХАМАС на новое предложение президента о мире в Газе.

Ранее Трамп заявил, что решение об ударе по Дохе принимал не он, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

До этого Нетаньяху в совместном заявлении с министром обороны Исраэлем Кацем заявил, что Тель-Авив решил нанести удары по руководству палестинского радикального движения ХАМАС в Катаре после теракта со стрельбой в Иерусалиме.

9 сентября ЦАХАЛ сообщили о нанесении точного удара по высшему руководству ХАМАС, которое находилось в Дохе.

