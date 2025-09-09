Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:43, 9 сентября 2025Мир

Трамп назвал ответственного за решение ударить по Дохе

Трамп: Решение об ударе по Дохе принимал Нетаньяху
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social заявил, что решение об ударе по Дохе принимал не он, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Это решение принял премьер-министр Нетаньяху, а не я», — назвал ответственного Трамп.

Ранее Нетаньяху в совместном заявлении с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем заявил, что Тель-Авив решил нанести удары по руководству палестинского радикального движения ХАМАС в Катаре после теракта со стрельбой в Иерусалиме.

До этого стало известно, что армия обороны Израиля нанесла удар по руководству ХАМАС в Дохе. В ЦАХАЛ также заверили, что перед нанесением удара по столице Катара израильские военные приняли меры по уменьшению ущерба гражданскому населению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Apple представила совершенно новый iPhone 17. Какой получилась новая линейка и сколько смартфоны будут стоить в России?

    В США пообещали добиваться максимального наказания для убийцы украинской беженки

    Трамп назвал ответственного за решение ударить по Дохе

    Жителей ряда регионов предупредили о заморозках

    Обломки БПЛА повредили дом в российском регионе

    Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту

    В Катаре заявили о праве на ответ Израилю за удар по Дохе

    Эрдоган созвонился с эмиром Катара после удара Израиля по Дохе

    Представители США посетят Китай

    Названы основные покупатели элитного жилья в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости