Трамп назвал ответственного за решение ударить по Дохе

Трамп: Решение об ударе по Дохе принимал Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social заявил, что решение об ударе по Дохе принимал не он, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Это решение принял премьер-министр Нетаньяху, а не я», — назвал ответственного Трамп.

Ранее Нетаньяху в совместном заявлении с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем заявил, что Тель-Авив решил нанести удары по руководству палестинского радикального движения ХАМАС в Катаре после теракта со стрельбой в Иерусалиме.

До этого стало известно, что армия обороны Израиля нанесла удар по руководству ХАМАС в Дохе. В ЦАХАЛ также заверили, что перед нанесением удара по столице Катара израильские военные приняли меры по уменьшению ущерба гражданскому населению.

