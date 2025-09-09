Нетаньяху раскрыл причину удара по Катару

Нетаньяху: Израиль решил нанести удары по Катару после теракта в Иерусалиме

Израиль решил нанести удары по руководству палестинского радикального движения ХАМАС в Катаре после теракта со стрельбой в Иерусалиме. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в совместном заявлении с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, передает The Jerusalem Post.

«После смертоносных атак в Иерусалиме и секторе Газа Нетаньяху поручил всем службам безопасности подготовиться к возможному пресечению действий лидеров ХАМАС. Министр обороны полностью поддержал это предложение», — утверждается в заявлении.

Согласно заявлению, Нетаньяху и Кац также сочли удары по руководству ХАМАС в Дохе оправданными, так как главы палестинского движения инициировали и готовили нападение на Израиль 7 октября 2023 года.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили о нанесении точного удара по высшему руководству ХАМАС, которое находилось в Дохе.

