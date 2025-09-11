NYT: Путин предупредил союзников Украины об опасности в случае отправки войск

Президент России Владимир Путин предупредил союзников Киева об ответе на отправку войск на Украину, об этом рассказала газета The New York Times (NYT).

По мнению авторов статьи, российский лидер дал четкий сигнал не только Киеву, но и Западу. Посыл к Украине заключается в том, что Москва не сомневается в своем военном превосходстве.

Союзников Киева в Европе Путин предупреждает, что им грозит опасность, если они осуществят свои планы по оправке войск на Украину The New York Times

Издание отметило, что Россия ждет следующего шага со стороны Украины и Запада, давая понять, что не отступится от своих гарантий безопасности.

4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. По его словам, эти государства намерены развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки или обеспечить свое присутствие на суше, на море или в воздухе.

Путин ранее предупреждал, что военный контингент стран НАТО в случае его появления на территории Украины станет законной целью для Российской армии. По словам главы государства, именно возможное размещение иностранного контингента на Украине является одной из первопричин втягивания Киева в Североатлантический альянс.

Путин в КНР послал сигнал, что окно для компромисса по Украине не вечно

Президент России, выступая перед журналистами по итогам визита в КНР, послал Западу сигнал, считают журналисты хорватского издания Advance.

В ходе выступления Путин заявил, что видит «свет в конце тоннеля» по украинскому урегулированию, напомнили обозреватели. Отмечается, что таким образом глава государства показал, что канал связи с Белым домом открылся, и шанс на политическое прекращение конфликта есть.

Вместе с тем президент России указал, что украинские оборонные возможности значительно ограничены.

Это сигнал Западу, что окно для компромисса не останется открытым бесконечно Advance

Издание Responsible Statecraft (RS) призвало президента США Дональда Трампа удвоить дипломатические усилия по Украине после слов российского лидера о возможности найти выход из конфликта.

Запад может пойти на уступки территорий на Украине в обмен на ввод войск

Страны Запада, участвующие в «коалиции желающих», могут пойти на территориальные уступки России в обмен на ввод на Украину миротворческого контингента и гарантии его безопасности. Данная информация была получена хакерами в результате взлома канцелярии Вооруженных сил Франции.

Кроме того, в результате взлома стало известно о планах стран Европы по оккупации территории Украины ради ресурсов, логистики и выхода к морю.

Российский политолог Георгий Бовт выразил мнение, что вероятность конфликта между Россией и странами НАТО может вырасти, если Евросоюз договорится об отправке войск на Украину.

Общественник Владимир Рогов отметил, что число европейских стран, готовых отправить свои войска на Украину, заметно сократилось после высказываний российского президента Владимира Путина, который назвал иностранные войска на Украине законными целями для Российской армии.

