Страны «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину

Макрон: «Коалиция желающих» выразила готовность отправить войска на Украину

26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Reuters.

«26 стран официально обязались развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки или обеспечить свое присутствие на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить эту поддержку на территории Украины на следующий день после прекращения огня или установления мира», — сказал французский лидер.

По его словам, они рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Украины.

Ранее канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера по итогам встречи в Париже сообщила, что участники «коалиции желающих» выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности.