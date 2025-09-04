Мир
17:33, 4 сентября 2025Мир

Страны «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину

Макрон: «Коалиция желающих» выразила готовность отправить войска на Украину
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Reuters.

«26 стран официально обязались развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки или обеспечить свое присутствие на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить эту поддержку на территории Украины на следующий день после прекращения огня или установления мира», — сказал французский лидер.

По его словам, они рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Украины.

Ранее канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера по итогам встречи в Париже сообщила, что участники «коалиции желающих» выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности.

