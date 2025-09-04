«Коалиция желающих» решила поставлять Украине ракеты большой дальности

Британия: «Коалиция желающих» готова поставлять Украине ракеты большой дальности

Участники «коалиции желающих» выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности. Об этом стало известно из заявления канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера по итогам встречи в смешанном формате участников коалиции в Париже, опубликованного на официальном сайте правительства Британии.

«Премьер-министр [Великобритании Кир Стармер] приветствовал заявления партнеров по коалиции о готовности поставлять ракеты большой дальности на Украину для дальнейшего укрепления ее арсенала», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что глава правительства Британии поблагодарил военные ведомства «коалиции желающих» за их постоянную и оперативную работу по обеспечению возможности развертывания воинского контингента на Украине в случае прекращения огня.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф покинул встречу «коалиции желающих» в Париже менее чем через час после ее начала. Уточнялось, что Уиткофф вновь присоединится к европейским лидерам, когда они будут звонить президенту США Дональду Трампу.

