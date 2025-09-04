Мир
Уиткофф досрочно покинул встречу «коалиции желающих»

Уиткофф покинул встречу коалиции желающих через 45 минут после ее начала
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф покинул встречу «коалиции желающих» в Париже менее чем через час после ее начала. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Уиткофф присоединился к встрече коалиции желающих и покинул Елисейский дворец примерно через 45 минут после ее начала», — говорится в публикации.

По словам собеседника издания в Елисейском дворце, Уиткофф вновь присоединится к европейским лидерам, когда те будут звонить президенту США Дональду Трампу.

Спецпосланник американского лидера прибыл в Париж 3 сентября. Ожидается, что помимо участия во встрече «коалиции желающих» Уиткофф также проведет переговоры с украинской делегацией во главе с президентом страны Владимиром Зеленским.

