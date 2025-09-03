Спецпосланник Трампа прибыл в Париж

Reuters: Уиткофф прибыл в Париж накануне встречи «Коалиции желающих»

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прибыл в Париж накануне встречи «Коалиции желающих», запланированной на 4 сентября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Предположительно, Уиткофф в столице Франции встретится с украинской делегацией. При этом точной информации об участии спецпосланника Трампа в переговорах 4 сентября нет.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс охарактеризовал Уиткоффа как бесценного члена команды. Одной из его заслуг, по мнению Вэнса, стал тот факт, что США и РФ на переговорах смогли сузить разногласия по Украине.