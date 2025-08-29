Вэнс рассказал о заслуге Уиткоффа в переговорах России и США по Украине

Вэнс: США и РФ на переговорах с Уиткоффом смогли сузить разногласия по Украине

США и Россия на переговорах с участием спецпосланника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стива Уиткоффа смогли сузить разногласия по Украине. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщает РИА Новости.

«Хочу прояснить: Стив Уиткофф — бесценный член нашей команды. Он никого не вводил в заблуждение относительно того, что говорили ему россияне, и какие уступки были сделаны», — сказал он.

По словам Вэнса, по результатам переговоров Уиткоффа и Путина удалось сузить список открытых вопросов по конфликту на Украине до четко определенных: гарантий безопасности и территориальных уступок, хотя судьба мирного процесса все еще остается открытой.

Он подчеркнул, что несмотря на откровенную ложь со стороны мейнстримной прессы, Уиткофф и президент США Дональд Трамп работали не покладая рук.

Ранее стало известно об одной оплошности Уиткоффа на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он пришел без стенографиста из Госдепартамента на встречу с российским лидером в Москве 6 августа, нарушил стандартный дипломатический протокол и ввел в заблуждение европейских лидеров.