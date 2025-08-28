Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф пришел без стенографиста из Госдепартамента на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве 6 августа. Тем самым он нарушил стандартный дипломатический протокол и ввел в заблуждение европейских лидеров. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.
7 августа в беседе с европейскими лидерами Уиткофф рассказал, что Путин якобы согласился вывести войска из Запорожской и Херсонской областей в обмен на получение полного контроля над Донбассом. Это предложение, по сведениям агентства, «поразило» участников встречи, поскольку противоречило тому, как Европа воспринимала позицию Москвы по данному вопросу.
Однако на следующий же день спецпредставитель Трампа сообщил уже другую информацию. Он заявил, что Путин на самом деле ни о каком «выводе войск» не говорил.
Знакомый с ходом работы администрации США источник сообщил Reuters, что некоторые высокопоставленные чиновники, в том числе спецпосланник по Украине Кит Келлог, были разочарованы предоставленной Уиткоффом противоречивой информацией. По данным агентства, европейским представителям в последующие дни пришлось выяснять самим, что же на самом деле сказал Путин Уиткоффу.
Это не первое сообщение о нарушении Уиткоффом дипломатического протокола
В мае 2025 года также сообщалось, что Уиткофф во время встреч с Путиным решил воспользоваться услугами кремлевского переводчика, не назначив собственного, что также является нарушением протокола.
Уиткофф отказывался от переводчика на трех встречах с российским лидером. По словам двух бывших американских послов, пользуясь услугами кремлевских переводчиков, Уиткофф рисковал упустить некоторые нюансы в посланиях Путина и не мог самостоятельно проверить, что ему говорят.
При этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что спецпосланник якобы «соблюдает все протоколы безопасности в координации с Госдепартаментом».
Уиткофф заявил о диалоге с Россией по Украине на ежедневной основе
Ранее Уиткофф в интервью Fox News заявил, что США ведут диалог с Россией по урегулированию на Украине на ежедневной основе.
«Мы каждый день говорим с Россией», — отметил он. Чиновник также сообщил, что встретится с представителями Украины на этой неделе в Нью-Йорке. Он назвал это очень серьезным сигналом.
По словам Уиткоффа, США считают, что встреча Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским может состояться. «Я думаю, что в конце концов может состояться двусторонняя встреча. Полагаю, что президент [США] может потребоваться за столом [переговоров], чтобы довести сделку до конца», — допустил чиновник. Он также рассказал о желании Трампа сделать все возможное для завершения конфликта на Украине.