Стало известно об одной оплошности Уиткоффа на встрече с Путиным. Как спецпосланник Трампа подвел европейских лидеров?

Reuters: Уиткофф пришел на встречу к Путину без стенографиста и нарушил протокол

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф пришел без стенографиста из Госдепартамента на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве 6 августа. Тем самым он нарушил стандартный дипломатический протокол и ввел в заблуждение европейских лидеров. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

7 августа в беседе с европейскими лидерами Уиткофф рассказал, что Путин якобы согласился вывести войска из Запорожской и Херсонской областей в обмен на получение полного контроля над Донбассом. Это предложение, по сведениям агентства, «поразило» участников встречи, поскольку противоречило тому, как Европа воспринимала позицию Москвы по данному вопросу.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Однако на следующий же день спецпредставитель Трампа сообщил уже другую информацию. Он заявил, что Путин на самом деле ни о каком «выводе войск» не говорил.

Знакомый с ходом работы администрации США источник сообщил Reuters, что некоторые высокопоставленные чиновники, в том числе спецпосланник по Украине Кит Келлог, были разочарованы предоставленной Уиткоффом противоречивой информацией. По данным агентства, европейским представителям в последующие дни пришлось выяснять самим, что же на самом деле сказал Путин Уиткоффу.

Это не первое сообщение о нарушении Уиткоффом дипломатического протокола

В мае 2025 года также сообщалось, что Уиткофф во время встреч с Путиным решил воспользоваться услугами кремлевского переводчика, не назначив собственного, что также является нарушением протокола.

Уиткофф отказывался от переводчика на трех встречах с российским лидером. По словам двух бывших американских послов, пользуясь услугами кремлевских переводчиков, Уиткофф рисковал упустить некоторые нюансы в посланиях Путина и не мог самостоятельно проверить, что ему говорят.

При этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что спецпосланник якобы «соблюдает все протоколы безопасности в координации с Госдепартаментом».

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Уиткофф заявил о диалоге с Россией по Украине на ежедневной основе

Ранее Уиткофф в интервью Fox News заявил, что США ведут диалог с Россией по урегулированию на Украине на ежедневной основе.

«Мы каждый день говорим с Россией», — отметил он. Чиновник также сообщил, что встретится с представителями Украины на этой неделе в Нью-Йорке. Он назвал это очень серьезным сигналом.

По словам Уиткоффа, США считают, что встреча Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским может состояться. «Я думаю, что в конце концов может состояться двусторонняя встреча. Полагаю, что президент [США] может потребоваться за столом [переговоров], чтобы довести сделку до конца», — допустил чиновник. Он также рассказал о желании Трампа сделать все возможное для завершения конфликта на Украине.