Уиткофф рассказал о желании Трампа сделать все возможное для завершения конфликта

Уиткофф: Трамп считает, что должен делать все возможное для завершения конфликта

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью Fox News рассказал о желании главы Белого дома сделать все возможное завершения конфликта на Украине.

«Думаю, он смотрит на это так: я должен сделать все, что могу, я тот, кто сейчас в силах положить этому конец, я должен разобраться, как сделать все возможное, чтобы сблизить обе стороны, а если не получится, заставить их сблизиться», — сказал чиновник.

Спецпосланник рассказал, что Соединенные Штаты находятся в диалоге с Россией на ежедневной основе.

Ранее Уиткофф рассказал, что сейчас США проводят встречи по конфликту на Украине, которые в итоге могут привести к его урегулированию. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на завершение конфликта к концу 2025 года.

